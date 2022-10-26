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اليورو يرتفع ويعود لمستوى التعادل مع الدولار لأول مرة منذ شهر (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-10-2022 | 04:13
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