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وزارة الخارجية الإيرانية تُعلن عن فرض عقوبات على 20 شخصية وكياناً أوروبياً

Lebanon 24
26-10-2022 | 05:15
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