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معوض بعد لقائه شمعون: المطلوب من المعارضة توحيد صفوفها وتحمل مسؤولياتها على الرغم من تنوعنا واختلافاتنا وذلك لوضع رؤية موحدة والوصول إلى وفاق حقيقي

Lebanon 24
26-10-2022 | 06:39
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26/10/2022 17:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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