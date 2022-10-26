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الكرملين: انتشار القوات الأميركية في رومانيا يزيد من منسوب الخطر على روسيا ولا يؤدي إلى تعزيز الاستقرار

Lebanon 24
26-10-2022 | 06:40
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