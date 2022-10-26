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الرئيس عون استقبل وفداً من "البنك الدولي": دعم البنك الدولي دليل ثقة بلبنان على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها

Lebanon 24
26-10-2022 | 07:15
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