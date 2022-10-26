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لبنان

هوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل لإتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية

Lebanon 24
26-10-2022 | 10:12
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين سافر إلى لبنان وإسرائيل لإتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب ما أفادت "الحرة".
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