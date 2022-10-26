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عقوبات أميركية على ١٤ شخصية وثلاثة كيانات في إيران في ذكرى اليوم الأربعين لمقتل "مهسا أميني" (الشرق)

Lebanon 24
26-10-2022 | 10:58
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