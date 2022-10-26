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الأمين العام للنيتو: نهدف إلى إعداد كييف لإجراء مفاوضات في وقت لاحق مع روسيا (الجزيرة)

Lebanon 24
26-10-2022 | 11:00
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