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بلينكن: الصين اتخذت خطوة باتجاه تخفيف الضغط عن تايوان بما في ذلك التلويح باستخدام القوة (الشرق)
Lebanon 24
26-10-2022
|
12:24
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