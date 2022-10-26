Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: "توجه إيجابي" في العلاقات مع اسرائيل بعد تبادل معلومات استخباراتية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
26-10-2022 | 12:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوناك يعد بـ"الاستقرار والوحدة" في مواجهة "صعوبات عميقة" بعد فوزه برئاسة الحكومة البريطانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/10/2022 22:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر ليبية: اتفاق بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة على تنظيم الانتخابات في ليبيا في أسرع وقت ممكن
lebanon 24
26/10/2022 22:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الحرس الثوري الإيراني زوّد موسكو بأكثر من 100 مسيّرة من طراز "شاهد" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/10/2022 22:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: فرنسا لا ترى "أي فائدة" من إنشاء مرافق جديدة لاستيراد الغاز الروسي إلى أوروبا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/10/2022 22:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:52 | 2022-10-26
15:44 | 2022-10-26
15:34 | 2022-10-26
15:31 | 2022-10-26
15:25 | 2022-10-26
15:24 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website