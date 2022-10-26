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بلينكن: نتشاور مع الكونغرس بشأن إجراءات تضمن المصالح الأميركية بشكل أفضل في العلاقة مع السعودية (الجزيرة)

Lebanon 24
26-10-2022 | 12:38
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