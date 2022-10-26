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"العربية" نقلاً عن مصادر إسرائيلية: مجموعة القراصنة الروسية "خاكنيت" بررت الهجوم بسبب مساعدة تل أبيب لكييف
Lebanon 24
26-10-2022
|
13:29
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