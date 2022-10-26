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"العربية" عن الحكومة الإسرائيلية: رئيس الوزراء يوقع غدا على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

Lebanon 24
26-10-2022 | 13:41
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