النائب سامي الجميّل لـ"تلفزيون لبنان" عن امكانية دعوة بري لجلسة لانتخاب رئيس: لم يوجهها بعد وهو يجس النبض إن كان هناك إقبال على الموضوع ولن يدعو إلا بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية

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