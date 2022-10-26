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الجميّل: السؤال الذي سأوجهه لحزب الله على طاولة الحوار هو هل يريد الاستمرار كما كان منذ 15 سنة بالسيطرة على البلد بالسلاح والتعطيل واستعمال العنف أم يريد فتح صفحة جديدة؟

Lebanon 24
26-10-2022 | 14:03
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