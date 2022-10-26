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الجميّل: إن قمنا بتسوية على شخص مائع من دون اتفاق في السياسة على مهمته وهي فتح الملفات الشائكة والبنيوية فنحن قادمون على ترقيع وتدوير للزوايا والاستمرار بالمحاصصة
Lebanon 24
26-10-2022
|
14:24
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