الجميّل: إن قمنا بتسوية على شخص مائع من دون اتفاق في السياسة على مهمته وهي فتح الملفات الشائكة والبنيوية فنحن قادمون على ترقيع وتدوير للزوايا والاستمرار بالمحاصصة

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