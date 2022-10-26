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الجميّل: اليوم هناك معارضة بكل تنوعها والأولوية ألا يفرض علينا حزب الله رئيسا كما فعل في المرة الماضية

Lebanon 24
26-10-2022 | 14:33
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26/10/2022 22:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض: لا مرشّح توافقيًّا بميزان القوى اليوم إلا إذا قدّم أوراق اعتماده لدى حزب الله و"التيار" والحلّ البديل هو بجمع المعارضة وتأمين 65 صوتاً لتغيير موازين القوى
lebanon 24
26/10/2022 22:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
معوض: اتوجه الى القوى المعارضة التي لم تنتخبني اليوم واقول لهم هناك 100 سبب لخلافنا مع بعضنا البعض ولكن اذا كنا نريد حقيقة الوصول الى التغيير لا بد من ان نجمع المعارضة اولا
lebanon 24
26/10/2022 22:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب معوض: اتوجه للقوى المعارضة التي لم تنتخبني اليوم واقول لهم هناك 100 سبب لخلافنا مع بعضنا ولكن اذا كنا نريد حقيقة الوصول للتغيير فلا بد من ان نجمع المعارضة
lebanon 24
26/10/2022 22:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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