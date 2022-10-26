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الجميّل عن رفض سوريا استقبال الوفد اللبناني: لم اكن اتوقع من النظام السوري رفض زيارة الوفد اللبناني لبحث مسألة الترسيم مع سوريا فهذا الأمر "بهدلة"

Lebanon 24
26-10-2022 | 14:45
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