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إطلاق نار تجاه دورية تابعة لجيش الإحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس

Lebanon 24
26-10-2022 | 15:52
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