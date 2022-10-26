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منسق مجلس الأمن القومي الأميركي: دعمنا لأوكرانيا سيتواصل طالما تطلب الأمر ذلك

Lebanon 24
26-10-2022 | 16:26
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