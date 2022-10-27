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المسؤول الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا: المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا ستبدأ الساعة 11 قبل ظهر الاحد اما المراسم الشعبية ستبدأ عند الـ11.30
Lebanon 24
27-10-2022
|
02:17
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