المسؤول الاعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا: المراسم الرسمية لمغادرة الرئيس عون قصر بعبدا ستبدأ الساعة 11 قبل ظهر الاحد اما المراسم الشعبية ستبدأ عند الـ11.30

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