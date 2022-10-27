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الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي اموس هوكستين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ووزير الخارجية واعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي

Lebanon 24
27-10-2022 | 02:38
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