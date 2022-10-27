Advertisement

أخبار عاجلة

هوكشتاين من بعبدا: توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من شأنه إحداث الاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
27-10-2022 | 03:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هوكشتاين: إذا حصل أي خرق لاتفاق ترسيم الحدود البحرية فإن لبنان وإسرائيل سيخسران
lebanon 24
27/10/2022 12:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: لا بنود في اتفاق ترسيم الحدود البحرية من شأنها تأخير تنقيب لبنان عن الطاقة
lebanon 24
27/10/2022 12:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل لإتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية
lebanon 24
27/10/2022 12:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تنص على إرسال الطرفين قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية
lebanon 24
27/10/2022 12:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:26 | 2022-10-27
04:25 | 2022-10-27
04:08 | 2022-10-27
04:00 | 2022-10-27
04:00 | 2022-10-27
03:51 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website