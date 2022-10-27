الرئيس ميقاتي بعد لقائه هوكشتاين: نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط بما يساهم بحل الازمات التي يمر بها لبنان

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