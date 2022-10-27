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أوكرانيا تعلن أن القوات الروسية قصفت شبكة للطاقة ولا تستبعد فرض قيود إضافية على توزيع التيار الكهربائي

Lebanon 24
27-10-2022 | 03:51
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