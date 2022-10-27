Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الإسرائيلية تصدق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

Lebanon 24
27-10-2022 | 04:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" عن الحكومة الإسرائيلية: رئيس الوزراء يوقع غدا على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
lebanon 24
27/10/2022 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية توافق مبدئياً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
lebanon 24
27/10/2022 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأربعاء للموافقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
lebanon 24
27/10/2022 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان (العربية)
lebanon 24
27/10/2022 12:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:03 | 2022-10-27
04:25 | 2022-10-27
04:08 | 2022-10-27
04:00 | 2022-10-27
04:00 | 2022-10-27
03:51 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website