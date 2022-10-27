Advertisement

أخبار عاجلة

هوكشتاين من عين التينة: اجريت مشاورات مع رئيس مجلس النواب واقدر الجهود للتوصل الى هذا الاتفاق الذي سيستفيد منه لبنان والشعب اللبناني اقتصاديًا

Lebanon 24
27-10-2022 | 05:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين غادر عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون الإدلاء بأي تصريح
lebanon 24
27/10/2022 15:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين من عين التينة: هذا اليوم تاريخيّ وسيكون جيّداً لجميع اللبنانيين
lebanon 24
27/10/2022 15:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: لا شيء في الاتفاق سيسمح بأخذ الارباح من الشعب اللبناني
lebanon 24
27/10/2022 15:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: الاتفاق يسمح ببدء العمل في حقل قانا وحق الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق
lebanon 24
27/10/2022 15:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:34 | 2022-10-27
08:32 | 2022-10-27
08:27 | 2022-10-27
08:26 | 2022-10-27
08:24 | 2022-10-27
08:22 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website