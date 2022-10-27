Advertisement

أخبار عاجلة

وصول الوفد الإسرائيلي على متن مروحية إلى رأس الناقورة لتوقيع الاتفاق مع لبنان (العربية)

Lebanon 24
27-10-2022 | 06:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الوفد اللبناني إلى الناقورة
lebanon 24
27/10/2022 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
التوقيع على الاتفاق سيكون في الناقورة وسيمثل الجانب اللبناني إما احد الضباط أو المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي (الجديد)
lebanon 24
27/10/2022 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية لن يشكل خطرا على الاتفاق مع لبنان (العربية)
lebanon 24
27/10/2022 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد اللبناني إلى الناقورة في طريقه الى قصر بعبدا لتسليم الرئيس عون المستند الرسمي لتسلّم الرسالة الرئاسية
lebanon 24
27/10/2022 19:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:10 | 2022-10-27
12:04 | 2022-10-27
12:01 | 2022-10-27
11:42 | 2022-10-27
11:39 | 2022-10-27
11:36 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website