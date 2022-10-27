نحاس للـ"أم تي في": علينا البحث إلى جانب انتخاب رئيس للجمهورية في كيفية نقل لبنان من ساحة صراع إلى ساحة استثمار ولا أرى معطيات تُفيد بتشكيل حكومة في أي لحظة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون

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