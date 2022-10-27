24
o
بيروت
23
o
طرابلس
14
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نحاس للـ"أم تي في": الحكومة لم تستقِل فلا كتاب استقالة ولا يُمكن للرئيس عون أن يُقيلها وفي حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد
Lebanon 24
27-10-2022
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نحاس: في حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد
Lebanon 24
نحاس: في حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد
27/10/2022 19:18:47
27/10/2022 19:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: "الوطني الحر" عرقل تشكيل الحكومة ويريد استبدال بعض الوزراء بأشخاص استفزازيين وللرئيس ميقاتي الحنكة الكافية لتسمية خلفٍ للحلبي
Lebanon 24
جنبلاط: "الوطني الحر" عرقل تشكيل الحكومة ويريد استبدال بعض الوزراء بأشخاص استفزازيين وللرئيس ميقاتي الحنكة الكافية لتسمية خلفٍ للحلبي
27/10/2022 19:18:47
27/10/2022 19:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي عن تشكيل الحكومة: "ما عنا شي نحكي العمل بصمت أفضل"
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي عن تشكيل الحكومة: "ما عنا شي نحكي العمل بصمت أفضل"
27/10/2022 19:18:47
27/10/2022 19:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت: احذروا الفراغ.. رسالة باريس "باسم الشركاء": الرئاسة أولاً ثم الحكومة
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت: احذروا الفراغ.. رسالة باريس "باسم الشركاء": الرئاسة أولاً ثم الحكومة
27/10/2022 19:18:47
27/10/2022 19:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يسجل انخفاضاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:04 | 2022-10-27
27/10/2022 02:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نبيع الدولار؟ سؤال يحيّر اللبنانيين وهذا رأي الخبراء
Lebanon 24
هل نبيع الدولار؟ سؤال يحيّر اللبنانيين وهذا رأي الخبراء
01:15 | 2022-10-27
27/10/2022 01:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء للسوريين: لا ترحلوا!
Lebanon 24
هؤلاء للسوريين: لا ترحلوا!
01:45 | 2022-10-27
27/10/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-26
26/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل في التغذية الكهربائية في الأيام المقبلة
Lebanon 24
هذا ما سيحصل في التغذية الكهربائية في الأيام المقبلة
13:17 | 2022-10-26
26/10/2022 01:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:10 | 2022-10-27
بوتين: لسنا بحاجة لتوجيه ضربة نووية لأوكرانيا (العربية)
12:04 | 2022-10-27
البيت الأبيض: قلقون بشأن أمن الطاقة في أوروبا في المستقبل مع اقتراب فصل الشتاء (الجزيرة)
12:01 | 2022-10-27
رئيس الوزراء العراقي المكلف يصل إلى البرلمان لعرض حكومته الجديدة (العربية)
11:42 | 2022-10-27
بوتين: كييف الآن تفعل كل ما تستطيع لإخفاء آثار تحضيرها للقنبلة القذرة (الجزيرة)
11:39 | 2022-10-27
البنتاغون: روسيا تشكل تهديدات خطيرة على الولايات المتحدة (الجزيرة)
11:36 | 2022-10-27
كيربي: واشنطن مستعدة لمواصلة دور الوساطة بين لبنان وإسرائيل بهدف تنفيذ بنود اتفاق ترسيم الحدود (الجزيرة)
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
27/10/2022 19:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
27/10/2022 19:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
27/10/2022 19:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact