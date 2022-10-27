نحاس للـ"أم تي في": الحكومة لم تستقِل فلا كتاب استقالة ولا يُمكن للرئيس عون أن يُقيلها وفي حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد

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