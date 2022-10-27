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تراجع الزوارق الاسرائيلية من المياه الاقليمية اللبنانية ودخول الوفود الى رأس الناقورة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية (ال بي سي)
Lebanon 24
27-10-2022
|
08:34
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