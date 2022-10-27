Advertisement

أخبار عاجلة

تراجع الزوارق الاسرائيلية من المياه الاقليمية اللبنانية ودخول الوفود الى رأس الناقورة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية (ال بي سي)

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كسبار عرض مع لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
lebanon 24
27/10/2022 19:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: آمل ان يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الى نهاياته في وقت قريب بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في التوصل الى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية
lebanon 24
27/10/2022 19:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عن ترسيم الحدود البحرية: الاتفاق يفتح صفحة جديدة للبنان بما قد يساعد على خلق زخم إيجابي لبناء توافق حول المصلحة الوطنية للبلاد
lebanon 24
27/10/2022 19:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب السابق نقولا نحاس للـ"أم تي في": اتفاق ترسيم الحدود البحرية منع الحرب بين لبنان واسرائيل
lebanon 24
27/10/2022 19:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:10 | 2022-10-27
12:04 | 2022-10-27
12:01 | 2022-10-27
11:42 | 2022-10-27
11:39 | 2022-10-27
11:36 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website