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نصرالله: الهجوم الذي وقع في مدينة شيراز الإيرانية بشع وأليم والشعب الإيراني يُواجه مؤامرة خطيرة

Lebanon 24
27-10-2022 | 09:35
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