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نصرالله: حديث العدوّ بأنّ نصف جيشه أصبح الآن في شمال الضفة الغربية يحمل دلالات كبيرة

Lebanon 24
27-10-2022 | 09:42
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