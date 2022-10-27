المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عن ترسيم الحدود البحرية: الاتفاق يفتح صفحة جديدة للبنان بما قد يساعد على خلق زخم إيجابي لبناء توافق حول المصلحة الوطنية للبلاد

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