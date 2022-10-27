Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن: لدينا معلومات تثبت أن روسيا حاولت الحصول على تكنولوجيا مضادة للأقمار الصناعية (الشرق)

Lebanon 24
27-10-2022 | 11:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: ليس لدينا معلومات عن تقديم إيران صواريخ أرض-أرض لروسيا حتى الآن (الشرق)
lebanon 24
27/10/2022 22:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: لدينا معلومات بأن الغرب قدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 42.3 مليار دولار (الشرق)
lebanon 24
27/10/2022 22:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: روسيا استخدمت ثلث مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى منذ بداية الحرب وهذا سيؤدي لهزيمتها وواشنطن وبرلين ستزودانا بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات هذا الشهر
lebanon 24
27/10/2022 22:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية: لا معلومات لدينا بشأن ربط موسكو محطة زابوروجيا بشبكات الكهرباء الروسية (الشرق)
lebanon 24
27/10/2022 22:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:22 | 2022-10-27
15:16 | 2022-10-27
15:11 | 2022-10-27
15:09 | 2022-10-27
15:08 | 2022-10-27
15:05 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website