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البيت الأبيض: قلقون بشأن أمن الطاقة في أوروبا في المستقبل مع اقتراب فصل الشتاء (الجزيرة)
Lebanon 24
27-10-2022
|
12:04
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