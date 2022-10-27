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البيت الأبيض: قلقون بشأن أمن الطاقة في أوروبا في المستقبل مع اقتراب فصل الشتاء (الجزيرة)

Lebanon 24
27-10-2022 | 12:04
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