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وزير دفاع تركيا: تركيا وإسرائيل لاعبان مهمان في المنطقة وتجمعهما روابط مهمة (العربية)

Lebanon 24
27-10-2022 | 12:28
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