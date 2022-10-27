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الخارجية الفرنسية: سنواصل مع شركائنا بأوروبا فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في إيران (العربية)

Lebanon 24
27-10-2022 | 12:38
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