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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-10-2022 | 13:25
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