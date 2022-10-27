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رئيس الجمهورية ميشال عون للـ"أل بي سي": نحن اخذنا حقنا بالترسيم "وزيادة" وثبتناه واعطينا املا جديدا للبنانيين والترسيم سيسمح باستخراج الغاز والنفط وهي الوسيلة لاخراج لبنان من الحفرة وهذه هديتي للبنانيين قبل أن اغادر

Lebanon 24
27-10-2022 | 13:45
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