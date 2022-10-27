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عون: المسؤولون في المجتمع الدولي يريدون من لبنان أن يكون حارس سفن لمنع النازحين السوريين من السفر الى دولهم، وفي الوقت نفسه يحاربون عودتهم الى سوريا

Lebanon 24
27-10-2022 | 13:59
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