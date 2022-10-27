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عون: لا ارادة لميقاتي بتأليف حكومة ويجب ان يكون هناك وحدة في معايير التشكيل وسأعطي فرصة الى حين نهاية ولايتي
Lebanon 24
27-10-2022
|
14:08
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