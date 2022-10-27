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عون: السيد نصر الله له عينان كما نحن إلا أنّ كل منا يرى الألوان بشكل مختلف فالمعزّة بالنسبة لنا هي صداقة ومحبة لكن عندما يصل الأمر الى مرحلة المسؤولية يصبح للموضوع علاقة بتقدير قدرة معيّنة على القيام بعمل معيّن

Lebanon 24
27-10-2022 | 14:27
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السيد: بري قال لي انه سيطلب عرض اتفاق ترسيم الحدود على مجلس النواب من باب تحمل المسؤولية بشكل مشترك
lebanon 24
28/10/2022 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بالنسبة لترسيم الحدود هذه المرة الأولى والوحيدة التي يتصرف فيها حزب الله بشكل منطقي بابعتبار أن هناك اتفاق فيه تكمن مصلحة لبنان لهذا السبب غض النظر
lebanon 24
28/10/2022 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: في حال تمّ البحث في العلاقة مع حزب الله فيجب ان يتم بعيداً عن الاعلام كي لا نقع في الفوضى وهناك بعد استراتيجي يقضي بأن نظل متفقين وهو يخص الوطن بأسره
lebanon 24
28/10/2022 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عن العلاقة مع بري: "الله يطول عمرو والناس بحبوه شو بدي اعمل" وانا طبقت الدستور والقوانين وليقم الباقون بمقارنة من يقفز من سلطة لسلطة وكل قانون يمرروه الى وزارة المالية والاخيرة توقفه
lebanon 24
28/10/2022 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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