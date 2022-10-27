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إيران تتهم أميركا ودول غربية وإسرائيل وداعش ومجاهدي خلق بتنفيذ هجوم شيراز (العربية)

Lebanon 24
27-10-2022 | 14:33
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