Advertisement

أخبار عاجلة

عون: محاربة الفساد "عملتلي عداوات كتيرة" وأنا تحديت أميركا وفرنسا والعالم وقلت إن وجد أحد علينا "غبرة فساد" فسنعتزل العمل السياسي

Lebanon 24
27-10-2022 | 14:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب جورج عطالله بعد لقاء وفد "الوطني الحر" "التكتل الوطني المستقل": علينا تطوير البحث في المواضيع السياسية وورقة "التيار" تنطلق من ثوابت وعلى المرشّح الذي ندعمه أن يتبنّاها
lebanon 24
28/10/2022 01:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شينكر يحذّر من عواقب انتخاب رئيس "متهم بالفساد": "حزب الله" أصبح شريكاً تجارياً لإسرائيل
lebanon 24
28/10/2022 01:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: على لبنان أن يحرر نفسه ماليا واقتصاديا وذلك عبر سياسة إصلاحية ومنع الفساد وبإمكان صندوق النقد أن يساعدنا وهو "تذكرة عبور" لبرامج أخرى
lebanon 24
28/10/2022 01:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلتقي وفداً من "صندوق النقد"
lebanon 24
28/10/2022 01:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:01 | 2022-10-27
17:25 | 2022-10-27
17:06 | 2022-10-27
16:57 | 2022-10-27
16:57 | 2022-10-27
16:12 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website