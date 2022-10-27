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عون: وزير المالية وحاكم مصرف لبنان هما المسؤولان عن السياسة المالية ويجب التحقيق مع المسؤولين لمعرفة أين ذهبت أموال اللبنانيين

Lebanon 24
27-10-2022 | 14:41
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