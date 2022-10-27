عون عن سقوط التسوية الرئاسية: سعد الحريري خُطف في السعودية وتابعتم ما حصل بعدها "وما بعرف شو إجاه بعدين بالسر" وقد ذهب أكثر من مرة إلى الإمارات طالباً التوسط له مع السعودية من دون نتيجة والوقائع أثبتت ما أقوله

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