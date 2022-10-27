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عون عن التشكيلات القضائية: رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب مني تغيير غادة عون فقلت له "ما في مانع" لكن طلبت منه الإنتباه لأن النائب هادي حبيش قال لها "الله لايخليني اذا بخليكي هون" فطلبت منه أن يأخذ إجراءً بحبيش قبل تغييرها

Lebanon 24
27-10-2022 | 15:16
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