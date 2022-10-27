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عون عن تفجير مرفا بيروت: "ما يحصل الان في القضاء "مش معقول" ولماذا هناك وزراء ونواب لا يدلون بافادتهم؟ وهذا يثير الشك فالبريء لا يخاف من القضاء ولذلك يجب على كل من يستدعيه القضاء الذهاب".

Lebanon 24
27-10-2022 | 15:22
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