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استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة في نابلس

Lebanon 24
27-10-2022 | 18:58
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